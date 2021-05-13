Актриса, заслуженная артистка РФ Кира Крейлис-Петрова скончалась в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Александринского театра.

«Более 30 лет она посвятила служению Александринскому театру. На эту сцену она пришла в 1980 году уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены», — цитирует сообщение «Свободная пресса».

Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. В 1955 году артистка окончила Школу-студию МХАТ. Крейлис-Петрова сыграла множество ролей в театре и кино. В частности, актриса известна зрителю по телесериалам «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Кухня», а также фильмам «Влюблен по собственному желанию», «Окно в Париж», «Горько!» и другим, отмечает RT.

