Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили более 130 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление судьи Московского окружного военного суда.

Ранее сегодня стало известно, что три сотрудника ФСБ, проходящие по делу о разбое, написали явку с повинной. Еще один сотрудник, по данным «Интерфакса», признал вину частично.