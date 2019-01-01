Происшествия

Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили более 130 млн рублей

17 июля17:01

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление судьи Московского окружного военного суда.

Ранее сегодня стало известно, что три сотрудника ФСБ, проходящие по делу о разбое, написали явку с повинной. Еще один сотрудник, по данным «Интерфакса», признал вину частично.

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Как напоминает РИА ФАН, 5 июля военный суд пометил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, еще двое были отправлены под домашних арест. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере».

По версии следствия, сотрудники ФСБ причастны к разбойному нападению, которое произошло в здании банка «Металлург» и похищению 136,5 млн рублей.

Сразу же после появления в СМИ информации о задержании сотрудников ФСБ президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН усомнился, что силовики играли руководящую роль в этом преступлении и призвал дождаться официальных комментариев.

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ФОТО: pxhere.com
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