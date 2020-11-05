Арбалет, самурайский меч и гиря на шею. Самые экзотические убийства в России
После убийства в Подмосковье стрелой из арбалета «колбасного короля» Маругова НСН изучила самые экзотические орудия убийства, применявшиеся в России.
Третьи сутки не утихают разговоры вокруг убийства предпринимателя Владимира Маругова. Особый интерес вызвал нетипичный выбор оружия нападавшими. 54-летний бизнесмен был убит в ночь на 2 ноября из арбалета. Сотрудники уголовного розыска уже задержали одного из подозреваемых. Однако метательное оружие не впервые фигурирует в полицейских протоколах.
МЕТКО, НО НЕ РЕДКО
За последние несколько лет известен ряд случаев применения арбалета для устранения человека.
В мае 2013 года на территории Новой Москвы из арбалета был убит директор завода «Кимпор» Евгений Балай. Стрела, выпущенная его подчиненным, попала прямо в сердце. Причина банальна – финансовые разногласия.
Спустя пару месяцев в Волгограде на почве ревности жена застрелила мужа. Константин Татаров – соучредитель завода по производству щебня, также погиб от арбалетной стрелы.
В июне 2011 года Калужский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Серпухова, признав его виновным в убийстве из двух рыбаков. Одного из них он застрелил на берегу Оки в Серпуховском районе летом 2009 года, второй погиб от его руки буквально через месяц в Калужской области. В обоих случаях орудием убийства стал арбалет.
САМУРАЙСКИЙ МЕЧ
Год назад в Петербурге условный срок получил мужчина, случайно убивший своего друга сувенирным клинком. Товарищи мирно выпивали, когда один из них решил показать новое приобретение. Во время демонстрации самурайского меча друг не удержался на ногах и упал грудью на лезвие. Мягкость вердикта была обусловлена, как объяснила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, обстоятельствами случившегося.
Зимой 2011 года драма разыгралась в Алтайском крае. В пьяном угаре мужчина схватил сувенирный самурайский меч, подаренный ему друзьями, и в приступе ревности убил свою сожительницу. Экспертиза показала, что нанесено было как минимум 7 ударов в область шеи.
С ГИРЕЙ В ОМУТ
Май 2015 года. Бесследно исчез 67-летний «безработный» мужчина. Накануне он позвонил своей супруге - директору Салтыковского рынка и отбыл на «деловую встречу».
Через две недели тело пропавшего Сергея Г. было найдено в протоке на территории промзоны Балашихи. Утопленник был обвит металлическими цепями, а к ним крепилась 32-килограммовая гиря.
О, СПОРТ, ТЫ СМЕРТЬ
В один ряд с совсем уж экзотическими орудиями убийства можно поставить и спортивное оружие. Яркой иллюстрацией к этому является смерть Отари Квантришвили в апреле 1994 года. Киллер использовал мелкокалиберную винтовку Anschütz, правда, оснащенную глушителем. Производители этого оружия, заслуженно любимого спортсменами всего мира, вряд ли рассчитывали на подобное применение.
СМЕРТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
Но самым изощренным, во всяком случае, в истории современной России, стало убийство в августе 1995 года банкира Ивана Кивелиди. Расследование дела длилось около 5 лет. По информации следствия, киллер обработал высокотоксичным фосфоросодержащим веществом телефонную трубку в его рабочем кабинете, и банкир умер, надышавшись ядовитыми парами. Через несколько дней в больнице скончалась его секретарь Зара Исмаилова. А еще через короткое время умер эксперт-криминалист, непосредственно проводивший вскрытие.
Убийство Кивелиди после скандала со Скрипалями и Навальным стали называть в СМИ первым известным случаем применения яда из группы «Новичок». Разница лишь в том, что 25 лет назад погибли все, кто контактировал с ядовитым веществом. В отличие от современных историй...
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