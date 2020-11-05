Арбалет, самурайский меч и гиря на шею. Самые экзотические убийства в России

МЕТКО, НО НЕ РЕДКО

За последние несколько лет известен ряд случаев применения арбалета для устранения человека.

В мае 2013 года на территории Новой Москвы из арбалета был убит директор завода «Кимпор» Евгений Балай. Стрела, выпущенная его подчиненным, попала прямо в сердце. Причина банальна – финансовые разногласия.

Спустя пару месяцев в Волгограде на почве ревности жена застрелила мужа. Константин Татаров – соучредитель завода по производству щебня, также погиб от арбалетной стрелы.

В июне 2011 года Калужский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Серпухова, признав его виновным в убийстве из двух рыбаков. Одного из них он застрелил на берегу Оки в Серпуховском районе летом 2009 года, второй погиб от его руки буквально через месяц в Калужской области. В обоих случаях орудием убийства стал арбалет.