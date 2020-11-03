Арестован подозреваемый в убийстве «колбасного короля» в Подмосковье

Суд принял решение об аресте подозреваемого в убийстве предпринимателя Владимира Маругова в Подмосковье, информирует областной главк Следственного комитета РФ. Арестованный отказался давать показания на допросе.

Следствие просило арестовать гражданина после установления факта приобретения им в одном из магазинов Москвы арбалета, из которого был застрелен бизнесмен. Кроме того, в машине подозреваемого найдены паспорта на разные имена, различные документы, а также медицинские препараты.

Поиск сообщника арестованного продолжается, передает RT. Ранее стало известно, что по подозрению в убийстве Маругова силовики задержали 49-летнего Александра Мавриди, выходца из Казахстана. В московской квартире злоумышленника обнаружили прикованного наручниками к кровати пенсионера и его охранника. Пожилой пленник рассказал, что у него вымогали жилье.

Владелец компании «Мясная империя» Владимир Маругов был убит вечером 1 ноября. Двое налётчик ворвались в баню в загородном владении, где бизнесмен находился со своей сожительницей. Женщине удалось убежать, однако, когда по её вызову приехали полицейские, бизнесмен был уже мёртвый – в него выстрелили из арбалета.

Личность заказчика убийства до сих пор остается неизвестной, отмечает Ura.ru. Арестованный Мавриди знаком с бывшей супругой «колбасного короля», поэтессой Татьяной Маруговой. Ранее в некоторых СМИ появились сведения, что она якобы состоит в близких отношениях с подозреваемым. Однако, как сообщил РИА Новости её адвокат, Мавриди только выполнял технические работы по дому. Имущество с бывшим мужем Владимиром Маруговым поэтесса до сих пор делила через суд.

