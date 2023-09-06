Акулы дважды атаковали катамаран кругосветной экспедиции

Первое нападение произошло 4 сентября в 835 километрах к юго-востоку от Австралии в Тихом океане. Светящиеся сигарные акулы повредили левый баллон катамарана.

Атака повторилась поздним вечером 5 сентября. На этот раз пострадал правый баллон. Катамаран пошел ко дну, и команда подала сигнал SOS. Через 45 минут после сеанса связи берегового штаба с австралийскими спасателями экипаж подобрал сухогруз, следующий до Шанхая. Катамаран из-за отсутствия оборудования спасти не удалось. Сейчас участники экспедиции направляются в австралийский Брисбен на спасательном корабле.

Сообщается, что экспедицию Russian Ocean Way организовало томское отделение Российского географического общества. Её участники поставили задачу повторить маршрут Ивана Крузенштерна и Фаддея Беллинсгаузена. Их путешествие началось 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге, планируется, что завершится оно также в северной столице 1 июля 2024 года.

Ранее путешественник Фёдор Конюхов и мастер спорта международного класса, пилот Игорь Потапкин установили новый рекорд дальности беспосадочного полета — 500 км на мотопараплане за шесть часов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



