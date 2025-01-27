Актриса Лужина пожаловалась на боли в сердце из-за мошенников

Российская актриса, народная артистка РСФСР Лариса Лужина пожаловалась, что после того, как ее обманули мошенники, она стала испытывать проблемы с сердцем. Об этом 85-летняя знаменитость заявила в шоу «Звезды сошлись».

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По словам кинозвезды, ей позвонила представившаяся сотрудницей «Википедии» неизвестная девушка и попросила продиктовать ей отправленный на телефон Лужиной код якобы для обновления ее страницы на сайте, что актриса и сделала. Впоследствии мошенники взломали личный кабинет артистки на «Госуслугах».

Знаменитость отметила, что пережила после этого сердечный приступ. «Они забрали все мои документы, но мы сразу поехали в МФЦ. Вероятно, этот процесс на меня подействовал, с сердцем стало плохо, стала задыхаться», — заявила Лужина, признавшись, что после этого две недели провела в больнице и выписалась из медучреждения незадолго до Нового года.

Ранее звезду фильма «Москва слезам не верит», актрису Раису Рязанову обманули мошенники. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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