Актриса Лужина пожаловалась на боли в сердце из-за мошенников
Российская актриса, народная артистка РСФСР Лариса Лужина пожаловалась, что после того, как ее обманули мошенники, она стала испытывать проблемы с сердцем. Об этом 85-летняя знаменитость заявила в шоу «Звезды сошлись».
По словам кинозвезды, ей позвонила представившаяся сотрудницей «Википедии» неизвестная девушка и попросила продиктовать ей отправленный на телефон Лужиной код якобы для обновления ее страницы на сайте, что актриса и сделала. Впоследствии мошенники взломали личный кабинет артистки на «Госуслугах».
Знаменитость отметила, что пережила после этого сердечный приступ. «Они забрали все мои документы, но мы сразу поехали в МФЦ. Вероятно, этот процесс на меня подействовал, с сердцем стало плохо, стала задыхаться», — заявила Лужина, признавшись, что после этого две недели провела в больнице и выписалась из медучреждения незадолго до Нового года.
Ранее звезду фильма «Москва слезам не верит», актрису Раису Рязанову обманули мошенники. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о кинопробах в колонии
- Словацкая оппозиция обвинила противников санкций против России в госизмене
- Актриса Лужина пожаловалась на боли в сердце из-за мошенников
- Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии
- ЕС ввел санкции против троих «офицеров ГРУ» за кибератаки
- Лавров исключил выход России из ЮНЕСКО
- Путин: Показатель бедности в России находится на удовлетворительном уровне
- Умерла получившая российское гражданство экс-советница Рейгана
- Пол Маккартни и Элтон Джон призвали ограничить применение ИИ в музыке
- СМИ: Экс-главу района Курганской области осудили за превышение полномочий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru