Актер Иван Рыжиков избит в Москве
В Москве избит заслуженный артист России Иван Рыжиков, известный по ролям в театре, а также в сериалах «Интерны» и «Кремлевские курсанты», сообщает в четверг ТАСС.
По словам собеседника агентства, накануне вечером у Рыжикова произошел конфликт с неизвестными на Волгоградском проспекте, в результате которого актер попал в больницу.
У Рыжикова диагностировали сотрясение мозга, а также переломы челюсти и глазницы, уточняет РИА Новости.
46-летний актер работает в Театре на Таганке, снимается в кино и сериалах. В числе его наиболее значимых работ называют роли в сериалах «Кармелита», «Кремлевский курсанты» и «Интерны». Кроме того, он снимался в фильме «Страна глухих».
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