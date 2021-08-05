Актер Иван Рыжиков избит в Москве

В Москве избит заслуженный артист России Иван Рыжиков, известный по ролям в театре, а также в сериалах «Интерны» и «Кремлевские курсанты», сообщает в четверг ТАСС.

По словам собеседника агентства, накануне вечером у Рыжикова произошел конфликт с неизвестными на Волгоградском проспекте, в результате которого актер попал в больницу.

У Рыжикова диагностировали сотрясение мозга, а также переломы челюсти и глазницы, уточняет РИА Новости.

46-летний актер работает в Театре на Таганке, снимается в кино и сериалах. В числе его наиболее значимых работ называют роли в сериалах «Кармелита», «Кремлевский курсанты» и «Интерны». Кроме того, он снимался в фильме «Страна глухих».

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ФОТО: pixabay.com
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