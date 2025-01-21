В Казани и Ульяновске ограничили работу аэропортов
Ограничительные меры ввели в аэропортах Казани и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.
«Ранним утром временные ограничения были введены на работу аэропортов Казань (код ИКАО: UWKD) и Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — указано в заявлении.
Авиагавани приостановили прием и отправку самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.
Накануне аналогичные меры вводили в аэропортах Казани и Нижнекамска, напоминает 360.ru. Из-за ограничений три самолета, летевших в столицу Татарстана, ушли на запасные аэродромы.
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