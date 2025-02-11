В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в четырех российских аэропортах. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения... сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань (UWKD); Киров (Победилово; USKK); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — написал представитель ведомства в Telegram.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
В ночь на 9 февраля Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда и Нижнего Новгорода, напоминает Ura.ru.
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