Адвокат: в Москве задержали Леонида Гозмана*

По его словам, политика задержали у станции метро «Фрунзенская» по системе распознавания лиц «Сфера», после чего повезли в отдел полиции «Красносельский».

«Нам объяснили, что Гозман находится в федеральном розыске», — сообщил Бирюков.



В базе МВД РФ есть карточка оппозиционера, который разыскивается в рамках уголовного дела.

Ранее Бирюков заявил, что Гозман допросили в Следственном комитете по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства, мера пресечения политику не избиралась, его отпустили, сообщает RT.

