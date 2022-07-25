Адвокат: в Москве задержали Леонида Гозмана*
Адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ СМИ-иноагентом), заявил, что его клиент был задержан в Москве.
По его словам, политика задержали у станции метро «Фрунзенская» по системе распознавания лиц «Сфера», после чего повезли в отдел полиции «Красносельский».
«Нам объяснили, что Гозман находится в федеральном розыске», — сообщил Бирюков.
В базе МВД РФ есть карточка оппозиционера, который разыскивается в рамках уголовного дела.
Ранее Бирюков заявил, что Гозман допросили в Следственном комитете по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства, мера пресечения политику не избиралась, его отпустили, сообщает RT.
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