Адвокат: в Москве задержали Леонида Гозмана*

Адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ СМИ-иноагентом), заявил, что его клиент был задержан в Москве.

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По его словам, политика задержали у станции метро «Фрунзенская» по системе распознавания лиц «Сфера», после чего повезли в отдел полиции «Красносельский».

«Нам объяснили, что Гозман находится в федеральном розыске», — сообщил Бирюков.

В базе МВД РФ есть карточка оппозиционера, который разыскивается в рамках уголовного дела.

Ранее Бирюков заявил, что Гозман допросили в Следственном комитете по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства, мера пресечения политику не избиралась, его отпустили, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияОппозицияЗадержаниеЛеонид Гозман
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