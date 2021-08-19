Адвокат: стендап-комика Мирзализаде освободили после ареста из-за шутки о русских
Адвокат Сергей Бадамшин, защищающий стендап-комика Идрака Мирзализаде, заявил, что его клиент вышел на свободу после 10 суток, проведенных в спецприемнике, сообщает РИА Новости
Административное дело в отношении комика завели после его шутки о «любви русских к фекалиям». Сам Мирзализаде вину свою не признал, заявив, что его слова выдернули из контекста. При этом комик отметил, что раскаивается.
Мирзализаде 9 августа был арестован Таганским судом Москвы на 10 суток по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
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