Адвокат: арест комика Мирзализаде признали законным

Адвокат Сергей Бадамшин, защищающий стендап-комика Идрака Мирзализаде, заявил, что Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте его клиента на 10 суток по делу о разжигании межнациональной розни, сообщает РИА Новости.

Комика вызвали в прокуратуру из-за шутки о «любви русских к фекалиям», после которой против него было возбуждено административное дело - ему грозили административный арест на 15 суток, штраф до 20 тысяч рублей либо до 100 часов обязательных работ.

Сам Мирзализаде вину свою не признал, однако заявил, что раскаивается. По его словам, шутка была выдернута из контекста, и «для неподготовленного зрителя она звучит ужасно».

