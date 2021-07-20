23 гражданина Узбекистана отравились в хостеле в Тольятти

23 гражданина Узбекистана отравились в хостеле в Тольятти, из них 13 человек госпитализировали, сообщило ТАСС.

В Кирове почти 40 школьников и педагогов обратились в больницы с отравлением

Прокурор Центрального района города начал проверку. Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Детей среди них нет.

По результатам проверки прокурор оценит законность предпринимательской деятельности хостела и организацию питания посетителей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УзбекистанОтравлениеТольятти
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