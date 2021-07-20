23 гражданина Узбекистана отравились в хостеле в Тольятти
20 июля 202110:04
23 гражданина Узбекистана отравились в хостеле в Тольятти, из них 13 человек госпитализировали, сообщило ТАСС.
Прокурор Центрального района города начал проверку. Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Детей среди них нет.
По результатам проверки прокурор оценит законность предпринимательской деятельности хостела и организацию питания посетителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru