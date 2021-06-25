18 человек погибли при пожаре в Китае

По меньшей мере 18 человек погибли, еще 16 пострадали при пожаре в школе боевых искусств в центре Китая, сообщил китайский телеканал CGTN.

Стала известна причина пожара на белорусской ГРЭС

Происшествие случилось в утро пятницы в городе Шанцю, который располагается в провинции Хэнань. При этом неизвестно, в каком сейчас состоянии находятся пострадавшие.

Местные власти сообщили, что спасатели ликвидировали пожар. Обстоятельства и причины инцидента уточняются, пишут «Известия».

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:ПогибшиеКитайПожар
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