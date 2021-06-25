18 человек погибли при пожаре в Китае

Происшествие случилось в утро пятницы в городе Шанцю, который располагается в провинции Хэнань. При этом неизвестно, в каком сейчас состоянии находятся пострадавшие.

Местные власти сообщили, что спасатели ликвидировали пожар. Обстоятельства и причины инцидента уточняются, пишут «Известия».

