Названа причина пожара на белорусской ГРЭС

Аномальная жара привела к разрушению трансформатора напряжения, из-за чего на крупной ГРЭС в Белоруссии произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Белэнерго» Владимира Боброва.

В Минэнерго Белоруссии заявили об аварии на Лукомльской ГРЭС

По его словам, были обесточены подстанции 330 кВ «Орша», «Могилев», «Могилев - Северная», что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

Ранее сообщалось, что на Лукомльской ГРЭС произошел пожар, 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ были отключены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияПожарыБелоруссия
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