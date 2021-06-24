Названа причина пожара на белорусской ГРЭС

По его словам, были обесточены подстанции 330 кВ «Орша», «Могилев», «Могилев - Северная», что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

Ранее сообщалось, что на Лукомльской ГРЭС произошел пожар, 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ были отключены.

