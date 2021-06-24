Названа причина пожара на белорусской ГРЭС
Аномальная жара привела к разрушению трансформатора напряжения, из-за чего на крупной ГРЭС в Белоруссии произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Белэнерго» Владимира Боброва.
По его словам, были обесточены подстанции 330 кВ «Орша», «Могилев», «Могилев - Северная», что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.
Ранее сообщалось, что на Лукомльской ГРЭС произошел пожар, 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ были отключены.
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