Два человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Ростовской области
Водитель автобуса и экскурсовод пострадали в аварии с туристическим автобусом на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в региональной ГИБДД.
«Водитель 1974 года рождения, управляя автобусом Mercedes, следуя из Крыма в Тольятти, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем Iveco», — цитирует сообщение ТАСС.
Из-за столкновения у туристического автобуса разбилось лобовое стекло, передняя часть сильно повреждена, сообщает РЕН ТВ.
По данным экстренных служб, в ДТП пострадали три человека, информации о погибших не поступало, отмечает РИА ФАН. В момент аварии в автобусе находились 44 человека.
Пассажиров доставили до ближайшей гостиницы, по факту ДТП проводится проверка.
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