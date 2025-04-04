Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде
4 апреля 202518:37
Журналистам американского новостного агентства Associated Press запретили сопровождать лидера США Дональда Трампа в ходе его поездки.
Сообщается, что кортеж главы Белого дома отправился из его поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида в сторону гольф-клуба. При этом журналистам агенства присоединиться к пулу не позволили.
«Репортёру и фотографу агентства было отказано», - отметили в Associated Press.
Ранее в Белом доме заявили, что будут самостоятельно выбирать СМИ для общения с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru