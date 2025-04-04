Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде

Сообщается, что кортеж главы Белого дома отправился из его поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида в сторону гольф-клуба. При этом журналистам агенства присоединиться к пулу не позволили.

«Репортёру и фотографу агентства было отказано», - отметили в Associated Press.

Ранее в Белом доме заявили, что будут самостоятельно выбирать СМИ для общения с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».