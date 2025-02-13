Трамп потребовал от агентства Reuters вернуть деньги, полученные от Пентагона
Американский лидер Дональд Трамп потребовал от агентства Reuters вернуть деньги, которые оно получило от американского правительства, в частности, от Пентагона. Такое заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.
Президент со ссылкой на департамент государственного управления Соединенных Штатов (DOGE) сообщил, что агентство получило девять миллионов долларов от министерства обороны. По словам Трампа, Reuters получил деньги на изучение «социального введения в заблуждение в больших масштабах».
Кроме того, Трамп потребовал от издания Politico вернуть миллионы долларов американским налогоплательщикам. Президент также упомянул газету New York Times, назвав издание «издыхающим».
Ранее американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что Reuters получало миллионы долларов от американских властей за введение аудитории в заблуждение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru