Владимир Зеленский стал человеком года по версии Financial Times
Британское деловое издание Financial Times назвало президента Украины Владимира Зеленского человеком года и опубликовало о нём большой материал, в том числе выдержки из интервью.
В частности, в статье говорится, что до начала специальной военной операции многие украинцы считали, что Зеленский «не способен справиться с ответственностью высокой должности».
«Однако 44-летний политик завоевал себе место в истории, выдающимся образом продемонстрировав лидерские качества и стойкость», - отмечается в материале, авторы которого назвали украинского лидера «символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что НАТО в будущем не сможет «обнаружить» президента Украины Владимира Зеленского на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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