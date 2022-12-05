Владимир Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

В частности, в статье говорится, что до начала специальной военной операции многие украинцы считали, что Зеленский «не способен справиться с ответственностью высокой должности».

«Однако 44-летний политик завоевал себе место в истории, выдающимся образом продемонстрировав лидерские качества и стойкость», - отмечается в материале, авторы которого назвали украинского лидера «символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что НАТО в будущем не сможет «обнаружить» президента Украины Владимира Зеленского на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».