Жюри карнавала в Рио-де-Жанейро начало отбор лучших коллективов

Жюри карнавала в бразильском городе Рио-де-Жанейро приступило к определению лучших коллективов. Шествие транслировал телеканал «Глобу».

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Праздник состоялся с 20 по 23 апреля. Театрализованное шествие школ самбы проходило каждую ночь со среды по субботу. Они сражались за звание чемпиона карнавала, отмечает «Интерфакс».

В шествии каждой школы участвуют от 3,5 тыс. до 5 тыс. человек. В их числе танцоры, музыканты, операторы передвижных платформ.

Жюри дает оценку представлению в целом, слаженности действий танцоров, музыкантов, а также оригинальности темы представления.

Уточняется, что победитель карнавала и еще пять лучших школ, которых определит жюри, состоится 30 апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:КонкурсРио-де-ЖанейроБразилия
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