Жителям Нью-Йорка выдадут по 100 долларов за первую прививку от COVID-19

Власти Нью-Йорка с пятницы, 30 июля начнут выдавать по 100 долларов гражданам за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.



Для получения вознаграждения необходимо перед вакцинацией зарегистрироваться на специализированном сайте.



По последним данным, 9,9 млн жителей Нью-Йорка сделали прививки от коронавируса. При этом полный курс вакцинации прошли 4,4 млн человек.



