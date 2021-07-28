Жителям Нью-Йорка выдадут по 100 долларов за первую прививку от COVID-19

Власти Нью-Йорка с пятницы, 30 июля начнут выдавать по 100 долларов гражданам за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Для получения вознаграждения необходимо перед вакцинацией зарегистрироваться на специализированном сайте.

По последним данным, 9,9 млн жителей Нью-Йорка сделали прививки от коронавируса. При этом полный курс вакцинации прошли 4,4 млн человек.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Нью-ЙоркВакцинаКоронавирус
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