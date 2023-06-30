Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке

Таможенники получили информацию, что один из пассажиров рейса Сан-Паулу - Париж - Ереван, возможно, перевозит наркотики. Прибыв в ереванский аэропорт, его просканировали, после чего доставили в медицинский центр.

В результате проверки в толстой кишке были обнаружены 120 капсул овальной формы весом 1216 грамм. Стоимость товара на черном рынке достигает 300 тысяч долларов.

Сообщается, что гражданин Бразилии арестован.

Ранее в порту Петербурга обнаружили около 50 килограмм кокаина в контейнерах с бананами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

