Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке

Гражданин Бразилии провез в своей толстой кишке в Армению более килограмма кокаина, сообщает РИА Новости.

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Таможенники получили информацию, что один из пассажиров рейса Сан-Паулу - Париж - Ереван, возможно, перевозит наркотики. Прибыв в ереванский аэропорт, его просканировали, после чего доставили в медицинский центр.

В результате проверки в толстой кишке были обнаружены 120 капсул овальной формы весом 1216 грамм. Стоимость товара на черном рынке достигает 300 тысяч долларов.

Сообщается, что гражданин Бразилии арестован.

Ранее в порту Петербурга обнаружили около 50 килограмм кокаина в контейнерах с бананами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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