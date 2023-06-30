Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке
Гражданин Бразилии провез в своей толстой кишке в Армению более килограмма кокаина, сообщает РИА Новости.
Таможенники получили информацию, что один из пассажиров рейса Сан-Паулу - Париж - Ереван, возможно, перевозит наркотики. Прибыв в ереванский аэропорт, его просканировали, после чего доставили в медицинский центр.
В результате проверки в толстой кишке были обнаружены 120 капсул овальной формы весом 1216 грамм. Стоимость товара на черном рынке достигает 300 тысяч долларов.
Сообщается, что гражданин Бразилии арестован.
Ранее в порту Петербурга обнаружили около 50 килограмм кокаина в контейнерах с бананами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Залужный заявил, что его «бесят» слова о медленных темпах контрнаступления
- Захарова заявила о подготовке Киевом теракта на Запорожской АЭС
- На Украине назвали угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
- Депутат Затулин усомнился в победе России в СВО без мобилизации
- Депутат Даванков предложил разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством
- Телеграм: Мятеж провалился, Коран сожгли, а святыни вывозят
- Военный эксперт объяснил, почему Украина стала экономить западные танки
- Александр Петров сыграл в новом фильме Романа Полански
- Залужный: российские Су-35 легко поражают позиции ВСУ на земле
- Главком ВСУ Залужный признал потерю танков Leopard в ходе контрнаступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru