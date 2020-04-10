Жертв коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

Американские издание NowThis опубликовало видеозапись с квадрокоптера, на которой запечатлен процесс рытья большой ямы для братских могил. Жертв коронавируса будут хоронить на острове Харт недалеко от района Бронкс — 100 лет назад там хоронили бродяг и тех, чьи тела не были востребованы, сообщает NEWS.ru



Как правило, ранее могилы рыли заключенные расположенной неподалеку тюрьмы. Однако сейчас из-за нехватки рук начали привлекать и обычных рабочих.



В США на данный момент выявлено около полумиллиона случаев заражения, при этом наиболее тяжелая ситуация сложилась в Нью-Йорке. Там почти 90 тысяч заболевших, 7 тысяч человек скончались.

