Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 9 июля у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
В сообщении говорится, что эпицентр сейсмособытия находился в 202 км к юго-западу от расположенного на острове города Манадо, на глубине 102 км.
Информации жертвах и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Ранее 3 июля у северной части Курильской гряды было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. По словам начальника метеостанции «Южно-Сахалинск» филиала Единой геофизической службы РАН Елены Семёновой, эпицентр располагался в 170 км к востоку от острова Симушир.
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