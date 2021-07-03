Землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ Курильских островов
3 июля 202103:16
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано утром в субботу у северной части Курильской гряды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника метеостанции «Южно-Сахалинск» филиала Единой геофизической службы РАН Елену Семенову.
Как отметила специалист, землетрясение произошло 04:38 по местному времени (20:38 пятницы по Москве) на глубине 41 километр.
Эпицентр подземных толчков располагался в 170 километрах к востоку от острова Симушир.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+23 218 / сут.
Умерли
137 тыс.+679 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+18 197 / сут.
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ Курильских островов
- СМИ: В Японии более 200 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из-за ливней
- СМИ: Связанные с Россией хакеры атаковали американскую IT-компанию
- Российское правительство расширило список товаров, запрещенных для ввоза с Украины
- Подводный пожар в Мексиканском заливе потушен
- США обсуждают военное сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном
- Пожар произошел в жилой пятиэтажке в Горячем Ключе
- Число жертв обрушения дома в штате Флорида достигло 22
- Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2200
- Латвия заявила об охране границ из-за потока мигрантов из Белоруссии
2 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru