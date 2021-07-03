Землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано утром в субботу у северной части Курильской гряды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника метеостанции «Южно-Сахалинск» филиала Единой геофизической службы РАН Елену Семенову.

Как отметила специалист, землетрясение произошло 04:38 по местному времени (20:38 пятницы по Москве) на глубине 41 километр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 170 километрах к востоку от острова Симушир.

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ТЕГИ:ЗемлетрясениеКурильские Острова
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