Зеленский: Байден поддержал амбиции Киева по вступлению в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Вашингтон лидер США Джо Байден поддержал стремление Киева вступить в НАТО, передает CNN.

Зеленский намерен вновь посетить США

Президент Украины при этом отметил, что данное решение зависит не только от Соединенных Штатов. Зеленский добавил, что обсуждению перспектив вступления Киева в НАТО на переговорах с Байденом было уделено около 20-30 минут.

Украинский политолог Павел Жовниренко и бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров ранее прокомментировали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявление главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, что дополнительная военная помощь Киеву от Вашингтона – сигнал для Москвы.

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Фото: YouTube
ТЕГИ:НАТОДжо БайденВладимир Зеленский
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