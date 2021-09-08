Зеленский намерен вновь посетить США

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский готовится к новой поездке в США, сообщает ТАСС.

По его словам, очередной визит украинского лидера в Соединённые Штаты связан с его участием в заседании Генассамблеи ООН.

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко рассказал, что на «высоком уровне» идёт подготовка встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает RT.