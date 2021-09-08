Зеленский намерен вновь посетить США
8 сентября 202116:37
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский готовится к новой поездке в США, сообщает ТАСС.
По его словам, очередной визит украинского лидера в Соединённые Штаты связан с его участием в заседании Генассамблеи ООН.
Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко рассказал, что на «высоком уровне» идёт подготовка встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru