Завод по производству автоматов Калашникова запустят в Венесуэле

В 2022 году в Венесуэле планируют запустить завод по производству автоматов Калашникова АК-103, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерию Решетникову.

Индия и Россия запустили совместное производство 600 тыс. автоматов Калашникова

Отмечается, что на предприятии также будут производиться патроны для знаменитого оружия.

Решетникова подчеркнула, что, несмотря на санкции Вашингтона и санитарно-эпидемиологическую обстановку, строительство завода, осуществляющееся совместно с венесуэльскими партнерами, находится на финальной стадии. В ведомстве добавили, что специалисты из России уже начали подготовку технологического оборудования и монтаж сборочных линий.

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ТЕГИ:ЗаводВенесуэлаОружиеАвтомат"калашников" Производство
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