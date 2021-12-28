Завод по производству автоматов Калашникова запустят в Венесуэле
В 2022 году в Венесуэле планируют запустить завод по производству автоматов Калашникова АК-103, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерию Решетникову.
Отмечается, что на предприятии также будут производиться патроны для знаменитого оружия.
Решетникова подчеркнула, что, несмотря на санкции Вашингтона и санитарно-эпидемиологическую обстановку, строительство завода, осуществляющееся совместно с венесуэльскими партнерами, находится на финальной стадии. В ведомстве добавили, что специалисты из России уже начали подготовку технологического оборудования и монтаж сборочных линий.
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