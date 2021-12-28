Завод по производству автоматов Калашникова запустят в Венесуэле

Отмечается, что на предприятии также будут производиться патроны для знаменитого оружия.

Решетникова подчеркнула, что, несмотря на санкции Вашингтона и санитарно-эпидемиологическую обстановку, строительство завода, осуществляющееся совместно с венесуэльскими партнерами, находится на финальной стадии. В ведомстве добавили, что специалисты из России уже начали подготовку технологического оборудования и монтаж сборочных линий.