Индия и Россия запустили совместное производство 600 тыс. автоматов Калашникова
Министры обороны России и Индии подписали контракт на производство более 600 тыс. автоматов АК-203. Об этом сообщает издание Нindustan Тimes.
По данным издания, сумма сделки превышает $677 млн. Производить оружие будут на заводе в индийском городе Корва, об этом сообщил концерн «Калашников». В дальнейшем планируется перенести все производство в Индию.
По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, автоматы планируют экспортировать в третьи страны.
Также Шугаев отметил, что общая сумма заказов на поставку военной техники в Индию превышает $14 млрд.
6 декабря российская делегация прибыла в Индию для встречи с руководством Индии. В состав российской делегации вошли президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.
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