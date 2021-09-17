Завещание британского принца Филиппа засекретили на 90 лет
Завещание британского принца Филиппа засекретили на 90 лет. Все эти годы запечатанный конверт будет лежать в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона, передает «Говорит Москва».
Это необходимо, чтобы защитить «достоинство и репутацию» королевы Великобритании Елизаветы II, рассказал представитель суда Эндрю Мафарлейн.
На данный момент в сейфе хранится ещё 30 запечатанных конвертов, внутри которых – последняя воля скончавшихся членов королевской фамилии. Традицию нарушили лишь один раз. Это случилось после смерти принцессы Дианы Уэльской в 1997 году. Согласно завещанию, принцесса оставила своё имущество в доверительном управлении, чтобы после достижения 25-летнего возраста оно перешло к её сыновьям — принцам Гарри и Уильяму.
Ранее стало известно, что не подают к столу в британской королевской семье.
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