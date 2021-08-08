Еда не для королевы. Что не подают к столу в британской королевской семье?
Морепродукты, лук и чеснок запрещается употреблять членам британской королевской семьи (БКС). Об этом рассказал экс-дворецкий британской королевской семьи Грант Харрольд Daily Express.
Морепродукты под запретом чаще всего во время поездок в другие государства – так члены БКС стараются избежать пищевых отравлений. По мнению Харрольд, запрет разумный, особенно в зарубежных турне.
Запрета придерживается королева Елизавета II, ее покойный супруг принц Филипп также не любил морепродукты. Однако, их сын, принц Чарльз, запрет игнорирует и ест моллюсков.
Отмечается, что строгое правило огорчило Меган Маркл. В ее меню идеального дня морепродукты присутствуют, заявляла она в 2018 году.
Кроме того, по словам бывшего дворецкого, в БКС не едят стараются избегать большого количества чеснока и лука.
Ранее сообщалось, что королева Елизавета II запустила производство собственной марки джина. Об этом написала Daily Mail. Напиток, изготовленный на винокурне в королевском поместье в Норфолке, получил название Sandringham Celebration Gin. Бутылка объёмом в 500 мл обойдётся британцам в 50 фунтов стерлингов.
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