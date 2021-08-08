Еда не для королевы. Что не подают к столу в британской королевской семье?

Морепродукты под запретом чаще всего во время поездок в другие государства – так члены БКС стараются избежать пищевых отравлений. По мнению Харрольд, запрет разумный, особенно в зарубежных турне.

Запрета придерживается королева Елизавета II, ее покойный супруг принц Филипп также не любил морепродукты. Однако, их сын, принц Чарльз, запрет игнорирует и ест моллюсков.

Отмечается, что строгое правило огорчило Меган Маркл. В ее меню идеального дня морепродукты присутствуют, заявляла она в 2018 году.

Кроме того, по словам бывшего дворецкого, в БКС не едят стараются избегать большого количества чеснока и лука.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II запустила производство собственной марки джина. Об этом написала Daily Mail. Напиток, изготовленный на винокурне в королевском поместье в Норфолке, получил название Sandringham Celebration Gin. Бутылка объёмом в 500 мл обойдётся британцам в 50 фунтов стерлингов.

