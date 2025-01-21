Заложника-россиянина могут освободить из Газы в течение 3-4 недель
Россиянина Александра Труфанова, который также имеет гражданство Израиля и находится в заложниках в секторе Газа, могут освободить и вернуть на родину в течение нескольких недель. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
«В течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден», — отметил дипломат в эфире канала «Россия 24».
По словам Викторова, руководство палестинского движения ХАМАС дало России твердое обещание, что Труфанов будет возвращен живым и здоровым. Вместе с тем посол указал, что у РФ есть сведения о ранении мужчины. По словам дипломата, состояние здоровья Труфанова «не совсем удовлетворительное».
Ранее ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня в Газе, в рамках соглашения стороны планируют освободить заложников. Из анклава уже освободили троих захваченных, а Тель-Авив выпустил из тюрем первую группу палестинских заключенных, пишет RT.
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