Захарова: США намерены нарастить террористический потенциал Киева
Вашингтон хочет отвлечь мировую общественность конференцией по «формуле Зеленского», пока наращивает террористический потенциал Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
Так она отреагировала на передачу Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS.
Как указала дипломат, поставки вооружения происходили на фоне попыток Запада и Украины «обманом втянуть» мировое сообщество в участие в конференции по урегулированию ситуации на Украине в Швейцарии.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине тактические ракетные комплексы ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru