Захарова прокомментировала слова Трампа о наличии только двух гендеров

По её словам, в США стали «о чем-то догадываться». «Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — заявила дипломат.

Напомним, Трамп заявил, что в мире существует только два пола – мужской и женский. Он отверг действующую доктрину демократов.

