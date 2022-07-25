Захарова прокомментировала слова Трампа о наличии только двух гендеров
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа о наличии только двух гендеров, сообщают «Известия».
По её словам, в США стали «о чем-то догадываться». «Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — заявила дипломат.
Напомним, Трамп заявил, что в мире существует только два пола – мужской и женский. Он отверг действующую доктрину демократов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru