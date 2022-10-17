Захарова объяснила желание Борреля провести расследование против Ирана
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о стремлении ЕС расследовать причастность Ирана к поставкам оружия России. В своем Telegram-канале Захарова припомнила Боррелю игнорирование диверсий на «Северных потоках».
Дипломат усомнилась в желании лидеров ЕС расследовать инциденты на газопроводах после заявлений США о заинтересованности Вашингтона в прекращении транзита газа в Европу по «Северным потокам». Этим Захарова объяснила желание Борреля «резко переключиться на Иран».
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля, пригрозившего России военным ответом, не является официальной позицией Евросоюза. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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