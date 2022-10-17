Захарова объяснила желание Борреля провести расследование против Ирана

Дипломат усомнилась в желании лидеров ЕС расследовать инциденты на газопроводах после заявлений США о заинтересованности Вашингтона в прекращении транзита газа в Европу по «Северным потокам». Этим Захарова объяснила желание Борреля «резко переключиться на Иран».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля, пригрозившего России военным ответом, не является официальной позицией Евросоюза. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

