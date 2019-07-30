Захарова назвала безумием идею Киева о русскоязычном канале для «борьбы за умы»
Безумием назвала идею создать русскоязычный канал на Украине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Своим мнением она поделилась с подписчиками в Facebook.
Захарова поразилась идее Киева выделить деньги на создание специального канала с русскоязычным контентом, направленного на «борьбу за умы», в то время как внутри страны, по её словам, русский язык находится с дискриминации, отмечает Ura.ru.
«Это же надо додуматься: выделять средства для “покрытия” русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответсвии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!», — написала Захарова.
«Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — заключила дипломат, пишут «Дни.ру».
Напомним, об идее создания канала рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Он отметил, что уже разработан вариант запуска проекта, он будет должен покрывать всю русскоговорящую аудиторию по всему миру. По его словам, канал будет государственным, но в него планируют включить контент частных телеканалов.
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