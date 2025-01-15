Задержанный в Португалии россиянин отказался от помощи посольства России
Российский гражданин Алексей Андрюнин, задержанный в Португалии по запросу США, заявил, что не нуждается в помощи посольства России, сообщает РИА Новости.
По информации диппредставительства, сразу после его задержания консульские сотрудники пытались установить с ним контакт, чтобы оказать необходимую помощь.
Однако спустя некоторое время через адвоката Андрюнин отправил письмо, в котором сообщил, что не требует поддержки и просил не беспокоиться о нем.
В посольстве подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и готовы предоставить помощь в случае необходимости, заверив, что защита прав российских граждан всегда остается приоритетом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США объявили о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
- СМИ: Франция провела учения для подготовки к возможному развертыванию на Украине
- Задержанный в Португалии россиянин отказался от помощи посольства России
- Тренер Абашкин назвал Касаткину, Андрееву и Шнайдер фаворитами Australian Open
- В России представили концепт летающего автомобиля с системой безопасности
- Марочко: Случаи попыток подкупа российских военных — не редкость
- Эксперт объяснил, почему банки начали снижать ставки по вкладам
- Премьер-министр Дании заявила, что Гренландия решит о своей независимости сама
- Украинские пранкеры подставили молдавскую телерадиокомпанию на Евровидении-2025
- Группа «Чайф» раскрыла, как сделала выбор в пользу профессиональной музыки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru