Задержанный в Португалии россиянин отказался от помощи посольства России

Однако спустя некоторое время через адвоката Андрюнин отправил письмо, в котором сообщил, что не требует поддержки и просил не беспокоиться о нем.

В посольстве подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и готовы предоставить помощь в случае необходимости, заверив, что защита прав российских граждан всегда остается приоритетом, передает «Радиоточка НСН».

