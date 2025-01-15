Задержанный в Португалии россиянин отказался от помощи посольства России

Российский гражданин Алексей Андрюнин, задержанный в Португалии по запросу США, заявил, что не нуждается в помощи посольства России, сообщает РИА Новости.

По информации диппредставительства, сразу после его задержания консульские сотрудники пытались установить с ним контакт, чтобы оказать необходимую помощь.

В Нидерландах россиянина задержали по подозрению в краже документов

Однако спустя некоторое время через адвоката Андрюнин отправил письмо, в котором сообщил, что не требует поддержки и просил не беспокоиться о нем.

В посольстве подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и готовы предоставить помощь в случае необходимости, заверив, что защита прав российских граждан всегда остается приоритетом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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