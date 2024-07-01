Потушен лесной пожар у курорта в Анталье
1 июля 202402:03
В Турции лесной пожар, который произошел неподалеку от курортов в районе Лара, удалось потушить, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление мэра Антальи Мухиттина Бёджека.
Работа велась как с воздуха, так и с земли. В настоящее время пожар находится под контролем.
Проливка местности продолжается во избежание повторного возгорания.
Ранее стало известно, что природные пожары охватили три провинции Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru