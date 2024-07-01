Потушен лесной пожар у курорта в Анталье

В Турции лесной пожар, который произошел неподалеку от курортов в районе Лара, удалось потушить, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление мэра Антальи Мухиттина Бёджека.

Работа велась как с воздуха, так и с земли. В настоящее время пожар находится под контролем.

Проливка местности продолжается во избежание повторного возгорания.

Ранее стало известно, что природные пожары охватили три провинции Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

