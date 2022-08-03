Yle: в Финляндии рекомендовали не продавать санкционные товары гражданам РФ

МИД Финляндии рекомендовал магазинам отказывать в продаже подпадающих под санкции товаров, если их предполагается использовать в России, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

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В сообщении говорится, что при продаже дорогих товаров следует проверять паспорт покупателя.

«Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию», — отметили в МИД, добавив, что решение следует принимать индивидуально.

Ранее парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз гражданам России, сообщает RT.

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