Yle: в Финляндии рекомендовали не продавать санкционные товары гражданам РФ
МИД Финляндии рекомендовал магазинам отказывать в продаже подпадающих под санкции товаров, если их предполагается использовать в России, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
В сообщении говорится, что при продаже дорогих товаров следует проверять паспорт покупателя.
«Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию», — отметили в МИД, добавив, что решение следует принимать индивидуально.
Ранее парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз гражданам России, сообщает RT.
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