Япония: КНДР запустила не менее семи ракет

КНДР осуществила пуск не менее семи баллистических ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Японии.

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Как заявил глава военного ведомства Гэн Накатани, Пхеньян провел пуск в северо-восточном направлении. Все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Высота полета — около 100 километров, а дальность — до 400 километров.

Ранее Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, Минобороны республики назвало пуск «очень важным» испытанием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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