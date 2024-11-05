Япония: КНДР запустила не менее семи ракет
5 ноября 202405:35
КНДР осуществила пуск не менее семи баллистических ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Японии.
Как заявил глава военного ведомства Гэн Накатани, Пхеньян провел пуск в северо-восточном направлении. Все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Высота полета — около 100 километров, а дальность — до 400 километров.
Ранее Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, Минобороны республики назвало пуск «очень важным» испытанием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru