Вучич заявил об экономии Сербии €1 млрд благодаря цене на российский газ
Сербский президент Александр Вучич заявил, что республика сэкономила как минимум €1 млрд за счет цены на газ, установленной в ходе переговоров с лидером России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».
«Это формула, которая при цене нефти в $82-83 за баррель позволяет платить около $270-275 за 1 тыс. куб. м газа, так что в данный момент выгодно иметь нефтяную формулу», - сказал глава государства. Экономию в €1 млрд Вучич назвал «стратегическим вопросом».
Также президент пообещал продолжить работать над тем, чтобы поддерживать самые низкие цены на газ в Европе.
Ранее Вучич сообщил, что страна намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет. По его словам, в настоящее время Белград по долгосрочному договору покупает российский газ по $270 и опасается подорожания цен до $900.
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