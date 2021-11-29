Вучич заявил об экономии Сербии €1 млрд благодаря цене на российский газ

«Это формула, которая при цене нефти в $82-83 за баррель позволяет платить около $270-275 за 1 тыс. куб. м газа, так что в данный момент выгодно иметь нефтяную формулу», - сказал глава государства. Экономию в €1 млрд Вучич назвал «стратегическим вопросом».

Также президент пообещал продолжить работать над тем, чтобы поддерживать самые низкие цены на газ в Европе.

Ранее Вучич сообщил, что страна намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет. По его словам, в настоящее время Белград по долгосрочному договору покупает российский газ по $270 и опасается подорожания цен до $900.

