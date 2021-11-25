Россия и Сербия достигли договоренности о цене за газ
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в следующие шесть месяцев республика будет покупать российский газ по цене $270 за тысячу кубических метров, сообщает РИА Новости.
По его словам, соответствующая договорённость была достигнута на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 25 ноября в Сочи.
Вучич добавил, что стороны также достигли понимания о гибкости условий договора, так как объём потребляемого газа в Сербии зависит от сезона.
Ранее парламент Молдавии в срочном порядке одобрил выделение денег для погашения долга перед российским «Газпрому», сообщает журнал «Профиль».
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