Россия и Сербия достигли договоренности о цене за газ

По его словам, соответствующая договорённость была достигнута на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 25 ноября в Сочи.

Вучич добавил, что стороны также достигли понимания о гибкости условий договора, так как объём потребляемого газа в Сербии зависит от сезона.

Ранее парламент Молдавии в срочном порядке одобрил выделение денег для погашения долга перед российским «Газпрому», сообщает журнал «Профиль».

