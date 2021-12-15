Вучич захотел получить новые поставки российского газа по сниженным ценам

«И сейчас, когда нам нужно дополнительных 6 млн куб. м газа в день, мы это можем купить только на бирже по самым высоким возможным ценам, и это для нас катастрофа», — заявил президент. Он не исключил, что Россия пойдет навстречу Белграду после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Ранее Путин заявил, что РФ готова обеспечить постоянные поставки газа в европейские страны на долгосрочной основе, напоминает телеканал «360». По словам российского лидера, Москва может поставлять топливо, в том числе с помощью трубопровода «Северный поток-2».

