Вучич захотел получить новые поставки российского газа по сниженным ценам
Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что в скором времени страна договорится с Москвой о дополнительных поставках газа по сниженным ценам, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы государства.
«И сейчас, когда нам нужно дополнительных 6 млн куб. м газа в день, мы это можем купить только на бирже по самым высоким возможным ценам, и это для нас катастрофа», — заявил президент. Он не исключил, что Россия пойдет навстречу Белграду после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Ранее Путин заявил, что РФ готова обеспечить постоянные поставки газа в европейские страны на долгосрочной основе, напоминает телеканал «360». По словам российского лидера, Москва может поставлять топливо, в том числе с помощью трубопровода «Северный поток-2».
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