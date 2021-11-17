Вучич: Сербия намерена покупать у РФ по 3 млрд куб. м газа в течение десяти лет

«Мы сейчас будем просить президента Путина предоставить нам объёмы минимум по 3 млрд куб. м ежегодно на протяжении десяти лет», — сообщил глава государства.

По его словам, в настоящее время Белград по долгосрочному договору покупает российский газ по $270 и опасается подорожания цен до $900.

Встреча лидеров РФ и Сербии запланирована на 25 ноября. Вучич намерен в ходе своего визита выступить в Госдуме на русском языке и уже начал подготовку.



