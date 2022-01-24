Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти в стране
Военные в африканской стране Буркина-Фасо объявили о захвате власти после информации об уходе в отставку главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Отмечается, что 14 военных выступили в эфире национального телевидения, объявив о переходе власти в стране к «Патриотическому движению за охрану и восстановление» (ПДОВ). В эфире военные также объявили о приостановке действия конституции, закрытии границ страны и введении комендантского часа с девяти вечера до пяти утра.
Согласно военным, власть захвачена ненасильственно и жизни задержанным ничего не угрожает. По мнению военных, президент страны Каборе не смог объединить народ и вести эффективную политику в области безопасности.
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