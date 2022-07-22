ВОЗ: Более 1,7 тысячи человек погибли из-за жары в Испании и Португалии

Более 1,7 тысячи человек погибли в результате аномальной жары в Испании и Португалии. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«В этом году мы уже стали свидетелями более 1 700 ненужных смертей во время нынешнего периода жары только в Испании и в Португалии», — отмечается в заявлении главы Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Представитель организации выразил обеспокоенность распространением лесных пожаров, которые происходят даже на севере, в Скандинавии.

В ряде стран Европы установилась аномальная жара, на фоне которой в регионе — в частности, во Франции, Греции, Португалии, Испании, Великобритании — бушуют природные пожары. По оценкам метеорологов, жаркая погода может сохраниться до конца июля и продолжиться в следующем месяце.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПогибшиеЖараПортугалияИспанияВОЗ
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