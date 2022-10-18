Байден подпишет новую стратегию биологической защиты США

По словам представителя администрации, в США обеспокоены тем, что в ближайшие 25 лет может возникнуть новая пандемия, еще более масштабная, чем пандемия коронавируса.

При этом, по данным опроса Fox News, только 33% американцев готовы проголосовать за Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году, на данный момент 53% граждан отрицательно оценивают работу действующего президента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

