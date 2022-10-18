Байден подпишет новую стратегию биологической защиты США
Президент США Джо Байден подпишет сегодня новую национальную стратегию биологической защиты, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.
Отмечается, что это позволит повысить готовность страны противостоять новым вызовам, включая эпидемии.
По словам представителя администрации, в США обеспокоены тем, что в ближайшие 25 лет может возникнуть новая пандемия, еще более масштабная, чем пандемия коронавируса.
При этом, по данным опроса Fox News, только 33% американцев готовы проголосовать за Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году, на данный момент 53% граждан отрицательно оценивают работу действующего президента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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