Во Франции вакцинацию прошли 67% населения

Более 47 млн жителей Франции (67% населения) прошли полную вакцинацию от коронавируса. Такие данные привел президент страны, передает «Интерфакс».

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В стране получили хотя бы одну дозу прививки 90% взрослых. Отмечается, что переломной точкой в темпе вакцинации стало требование сертификатов о прививках в местах общественного питания, спортзалах и культурных заведениях.

Тем не менее, в стране часть людей выступили против предъявляемых требований и продолжают мирные митинги против ограничений.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:КоронавирусФранция
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