Во Франции вакцинацию прошли 67% населения
Более 47 млн жителей Франции (67% населения) прошли полную вакцинацию от коронавируса. Такие данные привел президент страны, передает «Интерфакс».
В стране получили хотя бы одну дозу прививки 90% взрослых. Отмечается, что переломной точкой в темпе вакцинации стало требование сертификатов о прививках в местах общественного питания, спортзалах и культурных заведениях.
Тем не менее, в стране часть людей выступили против предъявляемых требований и продолжают мирные митинги против ограничений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru