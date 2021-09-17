Во Франции вакцинацию прошли 67% населения

В стране получили хотя бы одну дозу прививки 90% взрослых. Отмечается, что переломной точкой в темпе вакцинации стало требование сертификатов о прививках в местах общественного питания, спортзалах и культурных заведениях.

Тем не менее, в стране часть людей выступили против предъявляемых требований и продолжают мирные митинги против ограничений.

