Во Франции пройдет первый тур выборов президента
10 апреля состоится первый тур выборов президента Франции.
В нем примут участие 12 кандидатов. Как показали последние опросы общественного мнения, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Жителям Франции предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства, будет проведен второй.
США с обеспокоенностью следят за избирательной кампанией во Франции, опасаясь возможного избрания на пост президента кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Лен Пен.
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