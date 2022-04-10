Во Франции пройдет первый тур выборов президента

В нем примут участие 12 кандидатов. Как показали последние опросы общественного мнения, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Жителям Франции предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства, будет проведен второй.

США с обеспокоенностью следят за избирательной кампанией во Франции, опасаясь возможного избрания на пост президента кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Лен Пен.

