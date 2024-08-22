Во Франции потребовали привлечь Депардье к суду за домогательства

Прокуратура Парижа потребовала начать судебное разбирательство в отношении французского актера Жерара Депардье по делу о домогательствах и сексуальном насилии, сообщает телеканал BFMTV.

Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках

Как уточнили в надзорном ведомстве, указанные противоправные деяния были совершены в 2018 году в отношении актрисы Шарлотты Арну. Телеканал отмечает, что Арну — первая женщина, которая подала в суд на Депардье.

Ранее актера Депардье обвинили в нападении на итальянского папарацци, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДомогательстваПарижПрокуратураЖерар Депардье

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