Во Франции потребовали привлечь Депардье к суду за домогательства
22 августа 202417:21
Прокуратура Парижа потребовала начать судебное разбирательство в отношении французского актера Жерара Депардье по делу о домогательствах и сексуальном насилии, сообщает телеканал BFMTV.
Как уточнили в надзорном ведомстве, указанные противоправные деяния были совершены в 2018 году в отношении актрисы Шарлотты Арну. Телеканал отмечает, что Арну — первая женщина, которая подала в суд на Депардье.
Ранее актера Депардье обвинили в нападении на итальянского папарацци, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru